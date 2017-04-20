Запрет на лов судака с 15 апреля по 30 мая

Гомельская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует любителей рыболовства.
В соответствии с пунктом 107 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 №580, во всех рыболовных угодьях с 15 апреля по 30 мая установлен запрет на лов судака.
За нарушение запрета наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин для физических лиц, с возмещением вреда в результате незаконного вылова, в размере 18 базовых величин за каждую изъятую особь судака.
Комментарии (0)RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.