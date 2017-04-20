Запрет на лов судака с 15 апреля по 30 мая

Запрет на лов судака с 15 апреля по 30 маяГомельская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует любителей рыболовства.

В соответствии с пунктом 107 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 №580, во всех рыболовных угодьях с 15 апреля по 30 мая установлен запрет на лов судака.

За нарушение запрета наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин для физических лиц, с возмещением вреда в результате незаконного вылова, в размере 18 базовых величин за каждую изъятую особь судака.

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