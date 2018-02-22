Золотые медали в женской эстафете 4x6 км на Олимпийских играх в Пхёнчхане

Белорусская четверка в составе: Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева завоевали золотые медали в женской эстафете 4 по 6 километров. Заключительный старт по биатлону у женщин оказался весьма непредсказуемым – сильные порывы ветра не давали спортсменам спокойно закрывать мишени. Практически на каждом огневом рубеже целиком менялась десятка лидеров.
Надежда Скардино передала этафету Ирине Кривко занимая 10 позицию, Ирина благодаря удачной стрельбе смогла передать эстафету дебютантке Олимписких игр Динаре на 4 позиции, Динара передала эстафету лидеру женской сборной по биатлону Дарье Домрачевой на второй позиции.
Вдохновлённая удачным выступлением своих партнеров по команде Даша активно начала работать на дистанции. Первый огневой рубеж закрыв без дополнительных патронов, Дарья ушла лидером на дистанции, ближайщие преследователи франзуженка Бесконд отставала на 11,4 секунд, полячка Новаковская занимающая после первого огневого рубежа отставала от Дарья 14.9 секунд. На следующей отметке 2.9 секунд Дарья, благодаря отличному ходу увеличила открыв от Бесконд на 23.1 секунду.
Волнительный для всей Беларуси огневой рубеж. Стойка. Дарья подьезжает на огневой рубеж. Первый выстрел – точно, второй — точно, третий выстрел — мимо, четвертый — мимо, пятый — мимо. Здесь уже закралич мысли о штрафном круге. Первый дополнительный патрон — точно, второй — точно, и последний третий дополнительный патрон – точно! Дарья уходит с огневого рубежа лидером. Ближайший приследователь француженка – Бесконд отстает от Дарья на 6.4 секунд.
Серебро у Швеции отставание 10.7 секунд, бронза у Франции 17,6 отставания от белорусской сборной.
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