20 оригинальных способов отпраздновать день рождения

День рождения – главный праздник в году для каждого человека. Сколько приятных ощущений приносит этот день, столько же он приносит и неудобств, ведь так хочется отпраздновать его по-особенному. Чтоб этот день запомнился и имениннику, и гостям! В этой статье вы узнаете, как отпраздновать день рождения оригинально, весело и ярко.
С самого детства у всех засел в головах типичный сценарий проведения дня рождения: застолье, алкоголь, семья и друзья, тосты, вручение подарков и в конце праздника торт и свечи. Для молодых людей сейчас это очень скучно и примитивно, поэтому многие задумываются: как организовать праздник оригинально? Предлагаем вам несколько вариантов:
Бампербол
Только представьте, на вас надевают огромный и мягкий воздушный шар, в котором можно падать и не бояться ушибиться. Сколько игр можно опробовать в новом формате! Забеги на скорость, футбол, хоккей и многие другие, – организаторы предоставляют шары и реквизиты для игр.
Вейкбординг (катание на доске, держась за верёвку, закреплённую к катеру).
Каток
Катание на льду может превратиться в увлекательное времяпрепровождение, если рядом будут преданные и любимые люди. Есть вариант нанять инструктора и научиться паре трюков на коньках или устроить фотосессию. Всё в ваших руках.
Пейнтбол или лазертаг
Этот вариант можно использовать, когда вы пригласили на день рожденья друзей из разных компаний. Благодаря объединению в две команды разных людей, можно посодействовать их сближению. Для детей отлично подойдет кидбол
(детский пейнтбол) в Минске парк развлечений «Adventure Park» можно заказать проведение.
Роллердром
Тир или стрельба по тарелочкам
Это не только способ получить незабываемые эмоции, но еще и выиграть много мягких подарков или других призов.
SUP серфинг (катание стоя на специальной доске с использованием весла для передвижения)
Караоке
Мечтали создать свою музыкальную группу с лучшими друзьями? Караоке – отличный способ воплотить свои фантазии в реальность.
Массаж
Подходит для тех, кто ведёт активный образ жизни. Можно расслабиться под умелыми руками массажиста и приятными разговорами с подругами или друзьями.
Аренда теплохода
В этом варианте можно соединить застолье и активное празднование дня рождения. Никто не откажется от романтической прогулки по воде соединённой с общением и весельем.
Рыбалка
Красивые места, речка и приятная компания, что ещё нужно для идеального отдыха и приятного празднования? Этот вариант хорош тем, что присоединиться могут люди разного возраста и интересов, самое то, что нужно для объединения всей семьи.
Поход
Отдать себя в руки природы – очень интригующая затея. Можно организовать поход в лес или к речке, а может у вас вблизи есть карьеры или каньоны.
Пикник
В отличие от похода, пикник можно устроить в ближайшем парке, не уходя на несколько дней далеко от дома.
Конная прогулка
Неспешная прогулка на лошадях, позволит насладиться природой в её первозданном виде и подарит душевное равновесие. Не зря лошади являются социальными животными и привлекаются для уменьшения стресса.
Прогулка на квадроциклах
Как и в предыдущем варианте, на квадроциклах можно насладиться красивыми видами. Единственное отличие – машины не требуют столько внимания, как живые существа. Можно арендовать транспорт на всю ночь, и встретить рассвет далеко от дома.
Рафтинг
Ваша жизнь находится только в ваших руках и в профессионализме инструктора, – экстрим обеспечен.
Квест
Обеспечить себе яркие воспоминания поможет именно этот вариант. Есть много тематик для квестов: ужасы, детектив, семейные, детские, приключенческие, эротические, музыкальные, лабиринты и специализированные.
Кинотеатр или поход в музей, галерею
Этот вариант подойдёт для творческих людей или для фанатов определённой студии или кино вселенной. Но можно устроить сеанс кино дома, накупив кучу вкусностей.
Парк развлечений
Аттракционы вызывают уйму положительных эмоций, а с весёлой компанией близких людей эти эмоции умножаются в пару раз.
Тур по барам
Есть несколько вариантов того, как можно организовать тур, но все они сводятся к одному: участники должны сделать определённое действие в баре, после чего можно переходить в следующий бар. Например, пока каждый гость праздника не возьмёт номер у понравившегося ему человека, никто не может покинуть бар.
Перед тем, как выбрать один из предложенных вариантов, определите – понравиться ли эта идея вашим гостям? Ведь веселье приумножается тогда, когда все люди в компании довольны и расслабленны.
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