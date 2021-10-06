Приобретение робота-пылесоса эконом класса

В настоящее время существую специальные устройства, которые сами могут очищать полы от пыли дома, без участия человека. Данные устройства называются роботами-пылесосами. Они предназначены для тех людей, у которых нет времени на уборку помещений от пыли, и они хотят возвращаться в чистый и уютный дом. Поэтому, если вас заинтересовали данные устройства, то вам необходимо с помощью персонального компьютера посетить в интернете магазины торгующие роботами-пылесосами.
Вы сможете увидеть множество различных вариантов данных устройств, которые отличаются друг от друга не только фирмой, но и различными техническими параметрами. На сайте вы сможете узнать их технические характеристики, ознакомиться с функциональными возможностями. В сети доступно множество видеороликов, которые демонстрируют работу конкретной модели робота-пылесоса. Если вас заинтересует конкретная модель пылесоса, то вы можете заказать ее прямо на сайте, заполнив специальную анкету, в которой необходимо указать контактную информацию, чтобы с вами связался менеджер по продажам, который уточнит ваш выбор и согласует дату и время доставки.
На рынке вы сможете найти новые модели роботов-пылесосов, стоимость которых составляет менее 200 белорусских рублей.
Рассмотрим функциональность подобных моделей эконом класса на примере умного пылесоса Robo-sos XR-510D
Данная модель робота-пылесоса может выполнять сухую и влажную уборку помещений. Имеется блок и двух щеток, которые эффективно собирают пыль в одно место и всасываются пылесосом через специальное отверстие. Корпус данной модели имеет прорезиненный бампер, который не будет царапать вашу мебель в доме. Имеется жидкокристаллический дисплей, на котором можно спокойно просмотреть статус робота-пылесоса, а также запросто его настроить на определенное время выхода на работу.
Улучшенная программа навигации позволяет роботу не сталкиваться с различными объектами, а объезжать их до столкновения.
Мощный аккумулятор способен дать устройству проработать около девяноста минут непрерывной уборки. Главной особенностью является то, что вам не нужно следить за расходом аккумуляторов пылесоса – устройство само отправится на подзарядку и подключится к зарядной станции, если почувствует низкий заряд батарей. Управление роботом можно осуществлять благодаря удобному пульту дистанционного управления, который тоже имеет дисплей для отображения различных функций и параметров, которые можно изменить.
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