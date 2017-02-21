Приглашаем принять участие в веб-марафоне «Пушкин без границ». Его организаторы- Псковская и Гомельская областные библиотеки. Правильно мероприятие называется так: открытый творческий веб-марафон памяти А. С. Пушкина «Пушкин без границ».
В 2017 году исполняется 180 лет со дня смерти А. С. Пушкина, и есть возможность отдать дань памяти великому поэту через привлечение внимания белорусских и российских читателей к его творчеству и образу.
В предлагаемом формате все желающие вне возрастной категории смогут представить «своего Пушкина» через стихотворения собственного сочинения на темы «из Пушкина», прозаические мемории (эссе, мини-очерки) на темы бессмертия пушкинского наследия.
Старт проекта — 10 января, окончание — 6 июня.
Лучшие материалы веб-марафона будут размещены на сайте инициаторов проекта.
Материалы просим высылать на электронный адрес координатору проекта от Гомеля Юрию Максименко: jurym@tut.by.
Материалы не рецензируются, организаторы марафона не ведут переписку с участниками.
Подробности на сайте марафона
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