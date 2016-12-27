Праздничное тематическое шоу красоты и стиля – «Рождественская мода»

23 декабря 2016 г. в «Центре моды и красоты «Хрустальная Нимфа» состоялось праздничное тематическое шоу красоты и стиля – «Рождественская мода», главными героями которого стали ученики модельной школы «Хрустальная Нимфа». На протяжении всего мероприятия дарили детям и родителям хорошее настроение Дед Мороз и Снегурочка, которые подготовили для детей не только загадки, но и сладкие призы. Организаторы рождественского показа дали возможность всем моделям «Центра моды и красоты» проявить свои творческие способности и принять участие в конкурсе на самый креативный образ вечера. В итоге зрители увидели не только сказочные костюмы, представленные моделями младших групп, но и образы, самостоятельно подобранные учениками по мотивам кинофильма «Великий Гэтсби».

Создавать атмосферу праздника помогли гости «Рождественской моды», друзья «Центра моды и красоты «Хрустальная Нимфа» – танцевальная студия «ЯКошка», дуэт клоунов «Миклуха» и «Маклаха», а также артисты «Центра творчества детей и молодежи Советского района г. Гомеля» – вокальная студия «Music kids» и Театр танца «Дива».

Гомельская областная библиотека приглашает на праздник "Новый год в библиотеке"!

НОВЫЙ ГОД В БИБЛИОТЕКЕ — так называется культурно-развлекательная программа для семейного досуга, на которую приглашает Гомельская областная библиотека
25 декабря с 13-00 до 17-00

В программе:


1 этаж
– Фотосалон у новогодней ёлки. Новогодняя почта.

Музей редкой книги:
– Интерактивно-познавательная программа «История новогодних праздников».
– Квест «По следам Нового года».

Арт-кафе:
– «Сугроб идей» – изготовление новогодних подарков своими руками.
– Мультконцерт.

Отдел иностранной литературы:
– «Мастерские Санта-Клауса» – cоздание объёмных снежинок и ёлочных украшений 3D ручкой; музыкальные эксперименты с набором технического творчества MakeyMakey.

2 этаж:
– 13-20; 15-20 – Хоровод вокруг ёлки, конкурсно-развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.
– Салон причёсок «У Красной шапочки».
– Студия аквамакияжа.
– Павильон предсказаний.
– Новогодняя ярмарка: продажа сувениров и подарков в стиле hand made, беспроигрышная лотерея.
– «Страна Читалия»: развивающие детские книги и настольные игры.
– Литературное казино.

3 этаж
Актовый зал:
– 14-00 и 16-00 – спектакль для детей и взрослых «ЧП под Новый Год, или как храбрый Иванушка Деда Мороза спасал» – в исполнении артистов народного любительского театра «Грачи».

Стоимость билета – 6 рублей (дети до 3-х лет бесплатно).
Справки по телефонам: 77-46-23, 77-46-21.

Запрет на лов налима обыкновенного

Запрет на лов налима обыкновенногоГомельская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует любителей рыболовства.
В соответствии с пунктом 107 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 №580, во всех рыболовных угодьях с 25 декабря по 28 февраля установлен запрет на лов налима обыкновенного.
За нарушение запрета наступает административная ответственность, предусмотренная статьёй 15.35 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в виде штрафа, для физических лиц, в размере от 20 до 50 базовых величин, с возмещением вреда, нанесённого окружающей среде, в результате незаконного вылова, в размере 27 базовых величин за каждую изъятую особь налима обыкновенного.

Приобретаем новогоднее дерево в Гомеле

Приобретаем новогоднее дерево в ГомелеЕжегодно Гомельская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений, связанных с массовой заготовкой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами новогодних деревьев хвойных пород.

Новогоднее дерево к празднику каждый может приобрести на специ-альных елочных базарах, организованных как лесхозами, так и предпринимателями или непосредственно в лесничествах. Для заготовителей установлен определенный порядок вырубки новогодних деревьев на территории лесного фонда.


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Маленькой Анечке нужна помощь!

Маленькой Анечке нужна помощь!В преддверии новогодних праздников так хочется верить в чудо. Мы все мечтаем о том, что Новый год принесет в наши дома счастье. Мы уверены, что у нас начнется новая жизнь без обид, неудач и болезней. Мы бросим курить, начнем по утрам делать зарядку, научимся чему-то новому, обязательно скопим денег на море. Мы верим… и иногда вера – это единственное, что у нас есть.

В семью одного из преподавателей факультета иностранных языков Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины ворвалась беда – у маленькой дочери Виноградова Дмитрия Владимировича обнаружили онкологию.


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Красивые истории: американские романтические комедии для новогодних праздников

Красивые истории: американские романтические комедии для новогодних праздниковНовогодние каникулы — это не только безудержное веселье, шум и фейерверки. Это еще и теплый плед, мандарины под елкой, ароматные свечи и согревающий глинтвейн. Что посмотреть в такой романтичной обстановке? Уютных вечеров впереди много, неплохо бы заранее продумать плей-лист. Американские новогодние комедии могут сделать список бесконечным! Голливуд каждый год предлагает нам новые веселые мелодрамы на тему зимней сказки и рождественского чуда.


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II областной конкурс красоты и грации «Миссис Гомель – 2016»

II областной конкурс красоты и грации «Миссис Гомель – 2016»

8 декабря 2016 года ГУ «Центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа» организует II областной конкурс красоты и грации «Миссис Гомель – 2016». Его участницами станут счастливые обладательницы статуса жен и матерей. Конкурс проводится в Гомеле уже во второй раз и вызвал большой интерес среди жителей области самых разных возрастов.


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Ледовое катание «Student’s Day in Gomel»

В преддверии Международного Дня студентов с 19.15 до 20.00 в Ледовом дворце будет проходить массовое ледовое катание для студентов, членов ОО «БРСМ», университетов города Гомеля.


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Миссис Гомель - 2016» - 11 ноября 18:00 в Государственном учреждении «Центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа»

Миссис Гомель - 2016

11 ноября в 18:00 в Государственном учреждении «Центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа» состоится кастинг II областного конкурса красоты «Миссис Гомель — 2016», по адресу: Проспект Речицкий 24/2.


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10 ноября в 22:00 RED PUB - Stand-Up Grant's Battle

10 ноября в 22:00 RED PUB - Stand-Up Grant&#39;s Battle

10 ноября лучшие стендаперы Беларуси едут покорять Гомель! Всего несколько городов отделяют участников Grant’s Battle от финала — и такой желанной поездки на родину виски, в Шотландию.


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