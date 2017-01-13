Круглый стол «Информационные ресурсы и возможности современной библиотеки в помощь научному сообществу Гомельщины»

24 января 2017 года Гомельская областная библиотека проводит круглый стол «Информационные ресурсы и возможности современной библиотеки в помощь научному сообществу Гомельщины», посвящённый Дню белорусской науки и объявленному Году науки в Беларуси.

Цель круглого стола – раскрыть широкий спектр ресурсов и возможностей библиотеки, деятельность которой направлена на информационную поддержку науки, культуры и образования региона.
В программе:
• Книжные коллекции библиотеки – основной информационный ресурс (Максименко Ю.И.)
• Электронные ресурсы и услуги Гомельской областной библиотеки (виртуальный читальный зал Национальной библиотеки Беларуси, региональный сводный электронный каталог, электронная доставка документов, сводная картотека периодических изданий, электронный каталог, создание сайтов) (Голомзик С.Г.)
• Электронные виртуальные музеи, базы данных и музейные экспозиции как часть региональных краеведческих ресурсов библиотеки (Коновалова Н.Н.)
• Издательская деятельность Гомельской областной библиотеки: возможности и перспективы (Барабанщикова Т.Л.)
• Работа библиотеки с учреждениями Гомельщины по созданию полнотекстовых баз данных, посвященных истории и деятельности (Короткевич А.В.)
• Работа публичного центра правовой информации в помощь правовому просвещению населения (Белевич И.П.)
• Инновационные инструменты для создания творческой среды (Рябикова Т.В.)
• Проектная деятельность Гомельской областной библиотеки (Рафеева М.С.)
Место проведения – г. Гомель, пл. Победы, 2а. Гомельская областная универсальная библиотека.
Начало работы – 24 января 2017 г. в 15.00.

Организационный комитет:
• Барабанщикова Татьяна Леонидовна, заместитель директора по обслуживанию пользователей Гомельской областной библиотеки, тел.77-46-21; моб. (29)693-73-54 btl1706@mail.ru
• Максименко Юрий Иванович, ученый секретарь Гомельской областной библиотеки, тел. 77-52-05; моб. (29)368-32-37 jurym@tut.by

"Вероятности любви" Натальи Шемет

12 января в рамках литературно-музыкального салона в Гомельской областной библиотеке состоялась презентация новой книги прозы Натальи Шемет «Вероятности любви», вышедшей в гомельском издательстве «Барк».

Презентация Натальи благодаря искреннему душевному дуэту автора книги и ведущего Евгения Кухарева превратилась в вечер-исповедь, на котором писательница поделилась тайнами своей творческой кухни, втянув зрителей в гольфстрим чувств и переживаний своих героев.

Стихи и прозу на вечере читали директор библиотеки Марина Сергеевна Рафеева, сотрудники библиотеки Зоя Кулиш, Ольга Крячкова и поэтесса Марина Башурова.
И конечно же Наталья исполнила песни, любимые многими. Своими впечатлениями о творчестве Шемет поделились редактор и издатель всех пяти книг Натальи Мила Александровна Березовская, писатель Александр Михайлович Атрушкевич, главный редактор журнала «Метаморфозы» Наталья Евгеньевна Сляднева, поэтесса Елена Парфианович. Со своим музыкальным подарком на презентацию пришёл поэт и музыкант Сергей Стариков.Закончилась встреча коллективным исполнением песни «Зимний сон».
Фото Михаила Гута!

Объявляется открытый конкурс стихов и сказок о библиотеке

Гомельская областная библиотека, Гомельское городское отделение Белорусской библиотечной ассоциации, Гомельское областное отделение Союза писателей Беларуси и литературно-художественный журнал «Метаморфозы» объявляют открытый конкурс стихов и сказок о библиотеке, цель которого – раскрытие образа современной библиотеки, ее роли в духовной жизни общества; содействие литературному процессу в регионе.

На конкурс, который проводится с 1 января по 1 августа 2017года, будут приниматься работы от двух групп участников – членов Союза писателей и литераторов, не входящих в литературные союзы и объединения.
На конкурс могут быть представлены нигде ранее не публиковавшиеся работы объемом: поэзия – не более 100 строк; сказки – не более 3 страниц машинописного текста. Работы предоставляются в электронном виде не позднее 1 августа 2017 года (с пометкой «на литературный конкурс»)
Победители конкурса будут награждены дипломами учредителей конкурса, а лучшие работы, отмеченные жюри, опубликованы в литературно-художественном журнале «Метаморфозы».
Условия конкурса будут размещены на сайте областной библиотеки и в блоге городского отделения ББА.
Справки по телефонам: 77-52-05, 77-50-15.

Открытый диалог на тему: «Наркотики – смертельная привычка нынешней молодежи»

20 января 2017 года состоится «Открытый диалог» на тему «Наркотики – смертельная привычка нынешней молодежи», организатором которого выступает Новобелицкий районный комитет ОО «Белорусский республиканский союз молодежи. Участие в дискуссии примут более 70 учеников.


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Открытый диалог Гомельской городской организации ОО «БРСМ»

Мероприятие: Открытый диалог Гомельской городской организации ОО «БРСМ»
Дата проведения: 19 января 2017 года, 14.00
Место проведения: Гомельская центральная городская библиотека им. А.И.Герцена. г. Гомель, ул. Советская, 26

Гомельская городская организация ОО «БРСМ» в рамках проекта «Открытый диалог» поднимет актуальные вопросы в рамках объявленного в Республике Беларусь 2017 Года Науки.

В обсуждении темы диалога, «Молодежь. Наука. Бизнес. Инновации», примут около 70 молодых людей г. Гомеля, заинтересованные в вопросах, проблемах и аспектах данной темы.

Экспертами в обсуждении темы «Отрытого диалога» выступят: первый секретарь Гомельской городской организации ОО «БРСМ» Николай Светогор, проректор по научной работе УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», д.т.н., доцент Бойко Андрей Андреевич, предприниматель, бизнестренер Люсик Вячеслав Алексеевич, главный специалист Гомельского областного комитета «Белорусский республиканский союз молодежи Артем Карпенко.

Справочно: Сегодня проект приобретает масштаб общественного движения. Акции в формате «Открытого диалога» проходят во всех регионах нашей страны и становятся еще одной формой прямой связи власти и граждан, эффективным инструментом развития гражданского общества в Беларуси.

Широкомасштабное и повсеместное проведение «Открытого диалога» позволяет сконцентрировать внимание молодежи различных возрастных и социальных групп на актуальных вопросах общественно-политической жизни страны, нацелить на позитивное и конструктивное мышление, желание и стремление сделать правильный выбор, основанный на сохранении традиций и уверенном движении в будущее.

Начало мероприятия в 14.00 в Гомельской центральной городской библиотеке им. А.И.Герцена. (г.Гомель, ул. Советская, 26). Вход свободный!

Гомельская областная библиотека приглашает на встречу с писательницей Натальей Батраковой

Праздничное тематическое шоу красоты и стиля – «Рождественская мода»

23 декабря 2016 г. в «Центре моды и красоты «Хрустальная Нимфа» состоялось праздничное тематическое шоу красоты и стиля – «Рождественская мода», главными героями которого стали ученики модельной школы «Хрустальная Нимфа». На протяжении всего мероприятия дарили детям и родителям хорошее настроение Дед Мороз и Снегурочка, которые подготовили для детей не только загадки, но и сладкие призы. Организаторы рождественского показа дали возможность всем моделям «Центра моды и красоты» проявить свои творческие способности и принять участие в конкурсе на самый креативный образ вечера. В итоге зрители увидели не только сказочные костюмы, представленные моделями младших групп, но и образы, самостоятельно подобранные учениками по мотивам кинофильма «Великий Гэтсби».

Создавать атмосферу праздника помогли гости «Рождественской моды», друзья «Центра моды и красоты «Хрустальная Нимфа» – танцевальная студия «ЯКошка», дуэт клоунов «Миклуха» и «Маклаха», а также артисты «Центра творчества детей и молодежи Советского района г. Гомеля» – вокальная студия «Music kids» и Театр танца «Дива».

Гомельская областная библиотека приглашает на праздник "Новый год в библиотеке"!

НОВЫЙ ГОД В БИБЛИОТЕКЕ — так называется культурно-развлекательная программа для семейного досуга, на которую приглашает Гомельская областная библиотека
25 декабря с 13-00 до 17-00

В программе:


1 этаж
– Фотосалон у новогодней ёлки. Новогодняя почта.

Музей редкой книги:
– Интерактивно-познавательная программа «История новогодних праздников».
– Квест «По следам Нового года».

Арт-кафе:
– «Сугроб идей» – изготовление новогодних подарков своими руками.
– Мультконцерт.

Отдел иностранной литературы:
– «Мастерские Санта-Клауса» – cоздание объёмных снежинок и ёлочных украшений 3D ручкой; музыкальные эксперименты с набором технического творчества MakeyMakey.

2 этаж:
– 13-20; 15-20 – Хоровод вокруг ёлки, конкурсно-развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.
– Салон причёсок «У Красной шапочки».
– Студия аквамакияжа.
– Павильон предсказаний.
– Новогодняя ярмарка: продажа сувениров и подарков в стиле hand made, беспроигрышная лотерея.
– «Страна Читалия»: развивающие детские книги и настольные игры.
– Литературное казино.

3 этаж
Актовый зал:
– 14-00 и 16-00 – спектакль для детей и взрослых «ЧП под Новый Год, или как храбрый Иванушка Деда Мороза спасал» – в исполнении артистов народного любительского театра «Грачи».

Стоимость билета – 6 рублей (дети до 3-х лет бесплатно).
Справки по телефонам: 77-46-23, 77-46-21.

Запрет на лов налима обыкновенного

Запрет на лов налима обыкновенногоГомельская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует любителей рыболовства.
В соответствии с пунктом 107 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 №580, во всех рыболовных угодьях с 25 декабря по 28 февраля установлен запрет на лов налима обыкновенного.
За нарушение запрета наступает административная ответственность, предусмотренная статьёй 15.35 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в виде штрафа, для физических лиц, в размере от 20 до 50 базовых величин, с возмещением вреда, нанесённого окружающей среде, в результате незаконного вылова, в размере 27 базовых величин за каждую изъятую особь налима обыкновенного.

Приобретаем новогоднее дерево в Гомеле

Приобретаем новогоднее дерево в ГомелеЕжегодно Гомельская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений, связанных с массовой заготовкой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами новогодних деревьев хвойных пород.

Новогоднее дерево к празднику каждый может приобрести на специ-альных елочных базарах, организованных как лесхозами, так и предпринимателями или непосредственно в лесничествах. Для заготовителей установлен определенный порядок вырубки новогодних деревьев на территории лесного фонда.


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