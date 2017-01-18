24 января 2017 года Гомельская областная библиотека проводит круглый стол «Информационные ресурсы и возможности современной библиотеки в помощь научному сообществу Гомельщины», посвящённый Дню белорусской науки и объявленному Году науки в Беларуси.
Цель круглого стола – раскрыть широкий спектр ресурсов и возможностей библиотеки, деятельность которой направлена на информационную поддержку науки, культуры и образования региона.
В программе:
• Книжные коллекции библиотеки – основной информационный ресурс (Максименко Ю.И.)
• Электронные ресурсы и услуги Гомельской областной библиотеки (виртуальный читальный зал Национальной библиотеки Беларуси, региональный сводный электронный каталог, электронная доставка документов, сводная картотека периодических изданий, электронный каталог, создание сайтов) (Голомзик С.Г.)
• Электронные виртуальные музеи, базы данных и музейные экспозиции как часть региональных краеведческих ресурсов библиотеки (Коновалова Н.Н.)
• Издательская деятельность Гомельской областной библиотеки: возможности и перспективы (Барабанщикова Т.Л.)
• Работа библиотеки с учреждениями Гомельщины по созданию полнотекстовых баз данных, посвященных истории и деятельности (Короткевич А.В.)
• Работа публичного центра правовой информации в помощь правовому просвещению населения (Белевич И.П.)
• Инновационные инструменты для создания творческой среды (Рябикова Т.В.)
• Проектная деятельность Гомельской областной библиотеки (Рафеева М.С.)
Место проведения – г. Гомель, пл. Победы, 2а. Гомельская областная универсальная библиотека.
Начало работы – 24 января 2017 г. в 15.00.
Организационный комитет:
• Барабанщикова Татьяна Леонидовна, заместитель директора по обслуживанию пользователей Гомельской областной библиотеки, тел.77-46-21; моб. (29)693-73-54 btl1706@mail.ru
• Максименко Юрий Иванович, ученый секретарь Гомельской областной библиотеки, тел. 77-52-05; моб. (29)368-32-37 jurym@tut.by