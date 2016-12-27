НОВЫЙ ГОД В БИБЛИОТЕКЕ — так называется культурно-развлекательная программа для семейного досуга, на которую приглашает Гомельская областная библиотека
25 декабря с 13-00 до 17-00
В программе:
1 этаж
– Фотосалон у новогодней ёлки. Новогодняя почта.
Музей редкой книги:
– Интерактивно-познавательная программа «История новогодних праздников».
– Квест «По следам Нового года».
Арт-кафе:
– «Сугроб идей» – изготовление новогодних подарков своими руками.
– Мультконцерт.
Отдел иностранной литературы:
– «Мастерские Санта-Клауса» – cоздание объёмных снежинок и ёлочных украшений 3D ручкой; музыкальные эксперименты с набором технического творчества MakeyMakey.
2 этаж:
– 13-20; 15-20 – Хоровод вокруг ёлки, конкурсно-развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.
– Салон причёсок «У Красной шапочки».
– Студия аквамакияжа.
– Павильон предсказаний.
– Новогодняя ярмарка: продажа сувениров и подарков в стиле hand made, беспроигрышная лотерея.
– «Страна Читалия»: развивающие детские книги и настольные игры.
– Литературное казино.
3 этаж
Актовый зал:
– 14-00 и 16-00 – спектакль для детей и взрослых «ЧП под Новый Год, или как храбрый Иванушка Деда Мороза спасал» – в исполнении артистов народного любительского театра «Грачи».
Стоимость билета – 6 рублей (дети до 3-х лет бесплатно).
Справки по телефонам: 77-46-23, 77-46-21.