2 февраля в рамках литературно-музыкального салона в библиотеке состоялся творческий вечер Юрия Максименко.
Юрий Иванович Максименко – ученый секретарь Гомельской областной универсальной библиотеки им. В.И. Ленина, член Союза писателей Беларуси, автор книг «Сказки старого дома» («Таволга», 1993), «Икс и игрек» («Барк», 2012), «СнегоВитек – мой друг» («Барк», 2014). Поэт, прозаик, драматург. Дипломант литературных премий имени Ивана Мележа, Кирилла Туровского и др. Стихи и проза публиковались в газетах и журналах. Активно участвует в постановках народного любительского театра «Грачи». Премьера спектакля «Далёкий дивный свет» по пьесе Ю.Максименко «Пришелец» состоялся 25 апреля 2016 года на сцене Гомельской областной библиотеки.
Юрий Максименко – автор разноплановый. Ему одинаково подвластны юмор и серьезные, сложные темы, он пишет философскую прозу и прозу для детей, пьесы, как драматические, так и веселые. Пишет о выдуманных героях, героях всем известных и о своих друзьях, и, конечно, о родной библиотеке. Его творчество неразрывно связано с любимой работой, именно она часто является тем, что вдохновляет.
Часть вечера была посвящена Юрию Ивановичу как актеру, гости салона могли увидеть видеоматериалы – отрывки из спектакля «Далекий дивный свет» и его выступление на сцене во время конкурса «Мужчины в библиотечном деле», который проходил в нашей библиотеке. Юрий Иванович стал победителем конкурса в номинации «Профессионал высокого класса».
Творческий вечер был насыщенным, и в то же время теплым и душевным. Юрий Иванович делился мыслями о творчестве, о своих героях, делился секретами и удивлял гостей – на вечере он выступил в необычном для себя амплуа, исполнив вместе с ведущей, Натальей Шемет, популярную песню «Снег кружится».
Стихи и прозу на вечере читали друзья и коллеги Юрия Максименко поэтессы Марина Башурова, Алена Асенчик, Елена Парфианович, Наталья Никитина.
Музыкально-литературную композицию, сочиненную на волне вдохновения музыкой Эннио Морриконе, исполнили сотрудница библиотеки Зоя Кулиш и автор, Юрий Максименко.
Своими впечатлениями о творчестве Юрия Максименко поделилась главный редактор журнала «Метаморфозы», «Мир животных», «Эколог и я» Наталья Евгеньевна Сляднева, члены Сюза писателей Беларуси Михась Болсун и Тамара Крюченко. Закончился вечер коллективным исполнением песни «Московские окна».
И после окончания встречи гости не спешили расходиться. Делились впечатлениями, фотографировались и желали Юрию Максименко дальнейших творческих успехов.