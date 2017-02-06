В средней школе №69 Гомеля открылся «ПапаЗал»

Теперь папы Советского района могут вместе с детьми полезно провести субботний вечер. В средней школе №69 открылся «ПапаЗал».
– Если говорить просто – это аналог песочницы, куда обычно приходят мамы с детьми. Малыши вместе играют, а мамы общаются между собой. То же происходит и в «ПапаЗале», только собираются вместе папы и дети. В спортзале есть маты, скамейки, шведские стенки. То есть можно полазить, попинать мяч. Основной возраст детей от полугода до пяти лет. Физическое развитие ребёнка в этом возрасте нужно осуществлять очень осторожно и в большей мере за счёт организации игрового пространства (под это идеально подходит спортивный зал) и наличия поддерживающего взрослого (папы). Поэтому занятия не регламентированы никакими упражнениями, мы просто играем вместе в то, что интересно детям, – раскрыл суть автор проекта и руководитель Совета отцов города Гомеля Сергей Бычков.
В Гомеле работают уже три «ПапаЗала». В планах открыть такие в Новобелицком районе и 5-м микрорайоне. Впрочем, только нашим городом организаторы не ограничиваются. Под их патронажем один зал работает в Пензенской области России. В ближайшее время хотят открыть залы во всех областях Беларуси и Минске. В движение вовлечены уже больше 100 пап.
На занятия в «ПапаЗал» могут приходить все желающие. Как говорит Сергей Бычков: «Все дети наши!». Он готов сходу рассказывать о пользе такого времяпрепровождения. В это время мамы отдыхают, а дети развиваются физически, эмоционально и интеллектуально. Они адаптируются к детскому саду и школе, социализируются. Ну а папы управляют процессом и показывают пример. К тому же налаживается взаимодействие между школой и родительской общественностью.
В прошлом году проект «ПапаЗал» стал победителем самого большого конкурса социальных проектов Беларуси Social Weekend. Его особенность ещё и в том, что он осуществляется при участии администраций школ и родителей.
Адрес: средняя школа №69, пр. Октября, 72.
Время: суббота, 18:30-20:00.
Тел. для справок: +375 (29) 380-39-38 (Виталий, модератор проекта в СШ №69).
Сайт проекта: papazal.by, страница в ВК: vk.com/papazal.
фото tut.by и Сергея Бычкова
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