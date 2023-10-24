Белорусские дзюдоисты готовы к старту на престижном турнире 'Большого Шлема' в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах стартует престижный этап соревнований по дзюдо из серии «Большого шлема», в котором примут участие белорусские спортсмены. Эту информацию передает корреспондент БЕЛТА.
На этом турнире соберутся 450 дзюдоистов из 78 разных стран. Белоруси представят свою страну на этом соревновании с четырьмя атлетами, выступающими под статусом нейтральных индивидуальных спортсменов. В составе белорусской команды будут два мужчины и две женщины: Егор Воропаев (весовая категория до 90 кг), Даниэль Мукете (весовая категория до 100 кг), Ксения Данилович (весовая категория до 52 кг) и Дарья Концевая (весовая категория до 78 кг).
На старте турнира Егор Воропаев встретится с британцем Джамалом Петгрэйвом, а Даниэль Мукете выйдет на татами против грузина Михаила Джапаридзе. Ксения Данилович будет бороться с представительницей Португалии Марией Сидеро, в то время как Дарья Концевая начнет свой поединок с хорваткой Петрунжелой Павич.
Ровно месяц назад наши дзюдоисты участвовали в турнире серии «Большого шлема» в Баку, но не смогли завоевать медали. На этом этапе соревнований в Объединенных Арабских Эмиратах наши спортсмены будут бороться за четырнадцать комплектов наград, включая семь у мужчин и семь у женщин.
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