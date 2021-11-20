Криштиану Роналду продает дом в Манчестере за 3,25 млн фунтов стерлингов

После ухода из «Манчестер Юнайтед» почти десять лет назад неудивительно, что суперзвезда международного футбола Криштиану Роналду готов распрощаться со своим домом в богатой английской деревне Олдерли Эдж, расположенной всего в 15 милях от его бывшей игровой площадки на «Олд Траффорд».
Португальский футболист намерен понести убытки в размере 600 000 фунтов стерлингов, если дом будет продан за эту цену. 36-летний Роналду приобрел дом за 3,895 миллиона фунтов стерлингов более десяти лет назад, согласно правоустанавливающему документу, поданному в Земельный кадастр в 2007 году.
Фотографии дома свидетельствуют об удивительно готическом вкусе Роналдо в отделке. Спартанский декор, оставленный в доме, почти исключительно черного цвета, включая черные ковры из воловьей кожи, плюшевый угольно-серый диван и даже прозрачные черные шторы.
В остальном дом имеет вполне традиционную отделку, включая светлую каменную плитку и деревянные полы, а также высокие окна.
В доме есть множество роскошных удобств, включая бассейн, просторную бело-черную лаковую кухню (цвета команды «Ювентус»), парную, кинозал и тренажерный зал, согласно изображениям дома, который выставлен на продажу местным агентством недвижимости Benson Bunch. Брокерская компания не ответила на запрос о комментарии.
Всего в доме три спальни с ванными комнатами, включая большую главную спальню с двумя смежными ванными комнатами и гардеробной.
Португальский футболист уже второй раз выставляет на продажу свой бывший английский дом. Впервые недвижимость была выставлена на продажу в 2013 году за 3,75 миллиона фунтов стерлингов, согласно старому объявлению о продаже дома.
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