Сотрудники ГАИ проведут массированную отработку двух автодорог Гомельщины

С целью обеспечения дорожной безопасности, контроля за соблюдением ПДД участниками дорожного движения и пресечения грубых нарушений, сотрудники Госавтоинспекции Гомельщины проведут массированную отработку двух автомобильных дорог:
— с 22 по 23 июля – автодороги Н-4451 «Калинковичи – Озаричи через а/г Капличи»;
— с 24 по 25 июля – автодороги М-5 «Минск-Гомель».
Внимание стражей дорог будет направлено на пресечение грубых нарушений ПДД, которые являются основной причиной совершения ДТП. В первую очередь, это управление транспортным средством в состоянии опьянения и (или) без права управления, превышение установленных скоростных режимов, нарушение правил обгона и перевозки пассажиров, а также нарушения со стороны пеших участников дорожного движения, к примеру, нахождение на проезжей части в нетрезвом виде и отсутствие на одежде и вещах световозвращающих элементов в темное время суток.
Наряды ДПС будут выставлены в местах, имеющих «повышенную вероятность» совершения дорожно-транспортных происшествий, а также использовать в работе гласный, негласный и смешанный контроль за соблюдением ПДД.
Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция призывает к неукоснительному и четкому соблюдению всех требований ПДД. Не забывайте о соблюдении безопасного скоростного режима, а также о правилах обгона и маневрирования. Нарушение данных требований зачастую приводит к совершению ДТП. И, конечно, следует помнить, что категорически запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения или без права управления. Не подвергайте опасности ни свою жизнь, ни жизнь других людей, которые могут с легкостью пострадать из-за вашей халатности!
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