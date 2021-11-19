Выступление ХК "Гомель" в континентальном кубке Ольборг (Дания)

Выступление ХК &quot;Гомель&quot; в Континентальном кубке в Ольборге (Дания)

В пятницу, 19 ноября хоккейный клуб «Гомель» начинает своё выступление в полуфинальном раунде Континентального кубка. Матчи пройдут в датском городе Ольборге за две путевки в финал гомельские хоккеисты поспорят с хозяевами мини-турнира, а также с британским «Шеффилдом» и латвийским «Олимпом».

Все матчи с участием белорусского клуба в прямом эфире покажет Youtube-канал «Хоккей Беларуси».

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