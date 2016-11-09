Миссис Гомель - 2016» - 11 ноября 18:00 в Государственном учреждении «Центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа»

11 ноября в 18:00 в Государственном учреждении «Центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа» состоится кастинг II областного конкурса красоты «Миссис Гомель — 2016», по адресу: Проспект Речицкий 24/2.
Будущие конкурсантки предстанут перед жюри во всей красе и только самые-самые лучшие девушки будут проходить профессиональную трехнедельную подготовку по дефиле, хореографии и фотопластике. А также смогут побороться за уникальные призы от генерального партнера ювелирных изделий Гомельское ПО «Кристалл», и специального партнера компании «Александр и Ксения» для победительницы конкурса 5000 byn (50 000 000 бел. руб.).
Критерии отбора: возраст от 18 лет, рост от 172 см, девушки, состоящие в браке и имеющие детей, гражданство Республики Беларусь.
Информационным партнером выступит редакция газеты «Гомельская правда», Телерадиокомпания «Гомель».
Дополнительная информация по телефонам: 8 (0232) 25 00 96; +375 29 135 03 57
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