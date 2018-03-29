Торговый центр "Мандарин Плаза" отработал мероприятие по эвакуации посетителей

Вчера днем ТЦ «Мандарин Плаза» отработал план эвакуации посетителей торгового центра в случае пожара, либо любой другой чрезвычайного происшествия. В виду последних трагических событий, которые произошли в Кемерово — это весьма актуально. Пользователь @tanyalugovskaya
написал следующее сообщение в социальной сети Instagram:
Тренеюрутся, на долго ли в памяти руководителей страны останется трагедия в #кемерово… такие проверки должны проводиться как минимум раз в пол года, а не когда сотни людей отдали свои жизни
Учитывая то, что в здании недавно уже был пожар
, собственники торгового центра провели необходимые мероприятия по отработки плана эвакуации. Всего данное мероприятие заняло 15 минут, после чего двери торгового центра вновь были открыты.
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