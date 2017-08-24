В областной библиотеке откроется выставка Леонида Климовича

4 сентября 2017 года в 15:00 в Гомельской областной библиотеке откроется выставка «Мудрость веков».
На выставке будут представлены около 40 статуэток сов из частной коллекции знатока клуба «Что? Где? Когда?» Леонида Климовича.
В рамках мероприятия вы сможете задать вопрос Л. Климовичу, получить сладкие призы за правильные ответы в нашей викторине и погрузиться в релаксирующую вселенную совотерапии.
Экспозиция будет работать до 4 октября 2017 года.
Справки по тел.: 33-90-76 Светлана Олеговна
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