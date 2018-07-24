Яндекс составил топ-5 достопримечательностей Гомеля

Аналитики Яндекса в рамках проекта «Достопримечательности Беларуси» определили пять самых популярных достопримечательностей Гомеля по количеству поисковых запросов пользователей. Отдельно составлен топ-5 по запросам из Беларуси и отдельно — по запросам из России.
Среди популярных достопримечательностей Гомеля в лидерах оказалось наследие дворянских родов Румянцевых-Паскевичей. Пользователи интересовались дворцово-парковым ансамблем, дворцом отдельно и усыпальницей (постройки XVIII — XIX вв.).
В целом топ запросов белорусов и россиян похожи. Петропавловский собор попал только в белорусский рейтинг. Гомельский областной драматический театр, наоборот, есть только в списке, составленном по запросам российских пользователей поиска Яндекса.
Гомельский дворцово-парковый ансамбль Румянцевых – Паскевичей. «Достопримечательности Беларуси» в Яндекс.Коллекциях
Также часто спрашивают о Гомельском замке, который существовал в XVI—XVIII вв. Памятник Юзефу Понятовскому, который был перевезен, тоже среди популярных запросов.
ТОП-5 достопримечательностей Гомеля*
Выделены места, которые есть и в запросах из Беларуси, и в запросах из России
В запросах белорусских пользователей
1. Дворец Румянцевых – Паскевичей
2. Гомельский дворцово-парковый ансамбль
3. Петропавловский собор
4. Свято-Никольский монастырь
5. Часовня-усыпальница Паскевичей
В запросах российских пользователей
1. Гомельский дворцово-парковый ансамбль
2. Дворец Румянцевых – Паскевичей
3. Свято-Никольский монастырь
4. Часовня-усыпальница Паскевичей
5. Гомельский областной драматический театр
*По данным поиска Яндекса, май – июнь 2018. Взяты достопримечательности, находящиеся в черте города и поблизости
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