Как выбрать елку к Новому 2022 году?

На пороге Новый 2022 год, а это значит, что пора задуматься об украшении своего дома к празднику. Главное украшение, конечно же, елка. Для начала нужно решить какую елку вы хотите видеть на празднике: живую или искусственную. От этого будут зависеть критерии выбора.
Как выбрать искусственную елку?
Поиски искусственного дерева нужно начать уже в ноябре. На декабрь это оставлять не стоит, так как к этому времени уже выбора не будет и придется брать то, что осталось, а не то, что хочется.
При выборе елки нужно обращать внимание на:
- Размер. С высотой определиться проще всего. Подумайте, куда вы поставите новогоднюю красавицу? Представьте, как она должна выглядеть? Можно купить пышную высокую елку, а можно и маленькую настольную.
- Материал. Стоит ли говорить, что елка должна быть из качественных, пожаробезопасных, нетоксичных материалов? Не стоит покупать китайские изделия из низкокачественного сырья. Лучший вариант – литая елка либо дерево с хвоей из лески. И ту, и другую трудно отличить от настоящей. Дерево из ПВХ – самый дешевый вариант.
- Способ сборки. Первый (наиболее простой) способ – отогнуть ветки от ствола. Однако такая елка во время хранения занимает достаточно много места. Меньше места в шкафу займет елка с креплением веток на крючках. Но собирать ее придется долго, ведь нужно найти для каждой ветки «свое» место на елке. Наиболее оптимальным вариантом является елка с креплением ветвей на шарнирах.
- Качество. У каждого дерева должен быть сертификат качества. На коробке должна быть соответствующая отметка о наличии сертификата пожарной безопасности. Кроме того, перед покупкой лучше проверить крепление ветвей и хвои. Иголки не должны осыпаться.
- Дизайн. В магазинах можно встретить не только зеленые елки, но и голубые, белые, розовые, золотистые и т. д. Разнообразие их не ограничивается цветом. Можно выбрать елку с заснеженными ветвями, со встроенными светодиодами, шишками. Выбор велик.
Какая елочка будет радовать домочадцев все праздники, – решать вам.
Как выбрать живую елку?
С советских времен люди привыкли приносить в дом живую лесную красавицу. И именно хвойный аромат создает ощущение праздника, новогоднего чуда.
Выбирать живое деревце, напротив, нужно ближе к празднику, примерно за неделю до Нового года. Если купить раньше – до праздника она может осыпаться, если позже, – выбирать будет уже не из чего. На что обратить внимание?
- Ствол. Он должен быть без изъянов, болячек, плесени, грибка. Если продавец «подчистит» его, это будет заметно. Поэтому нужно идти на елочный базар днем. Двухметровая елка должна иметь ствол в диаметре не меньше 6 см.
- Хвоя и ветки. Если растереть пару иголок, должен чувствовать хвойный запах, а на пальцах остаться маслянистый след. А если чуть согнуть ветку и отпустить, она должна вернуться в исходное положение, не потеряв иголок. Ветви должны «смотреть» вверх.
- Цвет. Дерево должно быть насыщенного зеленого цвета, желтизны быть не должно.
Комментарии (0)RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.