Милан — ПСЖ: россонери захотят реабилитироваться

«Милан» потерпел поражение от ПСЖ в гостях, но смогут ли «россонери» взять реванш 7 ноября? Ответ на этот вопрос представлен в нашем прогнозе. Какую ставку стоит выбрать?
«Милан» начал сезон в Серии А неплохо, но последние результаты вызывают беспокойство. После поражения 1:5 в дерби против «Интера», команда сумела набрать всего один балл в трёх последних матчах и оказалась на третьем месте в таблице. Домашнее поражение 0:1 от «Удинезе» в последнем туре, которое было первой победой для последней команды в сезоне, наверняка нарушило спокойствие болельщиков «Милана».
В Лиге Чемпионов ситуация также неутешительная. В трёх матчах «Милан» так и не смог забить гол, и, следовательно, не одержал ни одной победы. В данный момент «россонери» занимают последнее место в своей группе. Особенно разочаровывающим был последний матч с ПСЖ, где парижане доминировали и одержали победу со счётом 3:0.
ПСЖ до начала группового этапа считался фаворитом в своей группе, которая, объективно, была одной из самых сильных на турнире. Команда Луиса Энрике начала с победы 2:0 над «Боруссией», где они проявили себя как явные лидеры. Однако потом последовало убедительное поражение 1:4 в Англии от «Ньюкасла», что поставило под вопрос их шансы на плей-офф.
Тем не менее, в последнем туре ПСЖ восстановил своё доминирование и одержал победу 3:0 над «Миланом». Благодаря этой победе они возглавили группу. В настоящее время они имеют всего два очка преимущества над третьей командой, «Ньюкаслом».
Учитывая кризисную ситуацию «Милана» и силу атаки ПСЖ, команда из Парижа является абсолютным фаворитом в этом матче и будет нацелена на победу. Атакующая игра «красно-синих» должна создать проблемы обороне «Милана», и «россонери», возможно, будут вынуждены идти в риск, что делает обмен голами практически неизбежным.
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