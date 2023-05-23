План проведения испытаний и ремонтов тепловых сетей в Гомеле на отопительно-зимний период 2023/2024 гг.

С целью подготовки к предстоящему отопительно-зимнему периоду 2023/2024 годов, был утвержден и согласован график испытаний и ремонтных работ в тепловых сетях города Гомеля, включающий отключение горячей воды.
Согласно данному графику, работы запланированы на следующие временные промежутки:
Северный район тепловых сетей (включая административно-территориальные единицы Железнодорожного района и части Центрального района) – с 17 мая по 29 мая включительно.
Южный район тепловых сетей (включая административно-территориальную единицу Новобелицкого района) – с 7 июня по 19 июня включительно.
Центральный район тепловых сетей (административно Центральный район) – с 21 июня по 2 июля включительно.
Западный район тепловых сетей (административно Советский район) – с 6 июля по 18 июля включительно.
Сельмашевский район тепловых сетей (включая весь микрорайон «Гомсельмаш») – с 26 июля по 7 августа включительно.
Информация о проведении испытаний и ремонтных работ в тепловых сетях, включая адреса домов, подлежащих отключению, будет своевременно размещаться на официальном сайте РУП «Гомельэнерго» и в социальных сетях филиала «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго».
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