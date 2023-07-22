Стартовал чемпионат по спасательному многоборью ОСВОД в Гомеле

В эти дни в Гомеле стартовал 46-ой открытый лично-командный чемпионат Гомельской областной организации «Белорусское республиканское общество спасания на водах» (ОСВОД) по спасательному многоборью и его отдельным видам.
Мероприятие было открыто торжественным построением участников, поднятием флага и обращением председателя Гомельской областной организации ОСВОД Новика Павла Леонидовича. После этого команды приступили к соревнованиям в различных дисциплинах.
Состязания включают следующие индивидуальные упражнения:
Плавание вольным стилем с преодолением препятствий на 100 метров в ластах;
Спасение (транспортировка) манекена на расстояние 50 метров в ластах;
Подача спасательного круга;
Спасение на лодке на расстояние 150 метров.
Командное упражнение: «Выход катера по спасательной тревоге».
Участники составляют команды из 15 спасательных станций ОСВОД Гомельской области.
Соревнования проходят на Обкомовском озере 20 и 21 июля.
Несмотря на сильный ветер и ливень, соревнования продолжаются, ведь спасателям приходится работать в различных погодных условиях, и их профессионализм не зависит от того, что происходит на природе.
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