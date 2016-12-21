Маленькой Анечке нужна помощь!

В преддверии новогодних праздников так хочется верить в чудо. Мы все мечтаем о том, что Новый год принесет в наши дома счастье. Мы уверены, что у нас начнется новая жизнь без обид, неудач и болезней. Мы бросим курить, начнем по утрам делать зарядку, научимся чему-то новому, обязательно скопим денег на море. Мы верим… и иногда вера – это единственное, что у нас есть.
В семью одного из преподавателей факультета иностранных языков Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины ворвалась беда – у маленькой дочери Виноградова Дмитрия Владимировича обнаружили онкологию.
Двухлетней девочке поставлен диагноз: атипичная тератоидно-рабдоидная опухоль мозга 4 ст. В октябре малышке сделали операцию, но полностью опухоль удалить не удалось, она проросла в сосуды.
Девочка с матерью на протяжении длительного времени находится в Боровлянах в РНПЦ детской онкологии и гематологии, а папа с сыном, который появился на свет вместе с Аней 3 апреля 2014 года (дети из двойни), – в Гомеле.
Аню лечили препаратами, которые дали побочный эффект: девочка перенесла менингит и приобрела бронхиальную астму. Сейчас врачи не могут провести химиотерапию – нужно сначала убрать побочные приобретенные заболевания.
Время не просто идет, оно утекает подобно стремительной реке. Но родители не перестают бороться за жизнь своего ребенка.
Немецкие врачи подарили надежду, но на лечение в клинике г. Гейдельберга нужны неподъемные для семьи средства.
По всем возникающим вопросам можно обращаться в деканат факультета иностранных языков, корпус 5, ауд. 5-28.
Информация для неравнодушных, для тех, кто хочет помочь ребенку и его родителям в такой непростой ситуации:
Благотворительный счет открыт в филиале №300 ОАО «Беларусбанк», г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а; УНП 400207877, МФО 151501661
-белорусские рубли-
транзитный счет №3819382100255 на благотворительный счет 000049
-российские рубли-
транзитный счет 3819382102367 на благотворительный счет 000031
-доллары-
транзитный счет 3819382102367 на благотворительный счет 000062
-евро-
транзитный счет 3819382102367 на благотворительный счет 000033
Назначение платежа: Зачисление на благотворительный счет Виноградова Дмитрия Владимировича для лечения дочери Виноградовой Анны Дмитриевны.
Пусть случится чудо!
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