Новогодняя ёлка в Гомеле 2019 - 60000 пикселей

Новогодняя елка в Гомеле 2019

В Гомеле дан старт новогодним и рождественским мероприятиям, которые будут длиться около месяца. Сегодня вечером на центральной площади торжественно зажгли огни на главной ёлке города.

Новогодняя елка в Гомеле 2019

Церемонию предварило музыкальное представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и любимыми сказочными персонажами. Юных гомельчан зазывали в хоровод богатырь и его верный конь Юлий, Василиса Прекрасная, символ уходящего года – Собака и наступающего – Свинья.

Новогодняя елка в Гомеле 2019

Главной интригой вечера стал новый наряд городской ёлки – 120 гирлянд с 60 тысячами пикселей создали эффект единого светового экрана, на который проецируется любое изображение. Гуляющий по лесу Дед Мороз, поздравление с наступающим праздником, разноцветные волны – возможности первой в стране пиксельной ёлки безграничны. На макушке символа Нового года красуется объёмная Вифлеемская звезда.

Новогодняя елка в Гомеле 2019Новогодняя елка в Гомеле 2019

«Зажечь» на площадь гомельчане пришли семьями. Подруги Алеся Казаченко и Оксана Домоцкая привели сыновей – трёхлетнего Захара и двухлетнего Святослава.

– Мы в восторге от увиденного, – не скрывали эмоций молодые мамы. – При свете дня было не совсем понятно, чем удивит ёлка, но сейчас оценили всю прелесть светодиодного конусного экрана. Шикарно! Безупречно! Восхитительно!
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  • 13 декабря 2018, 13:13
  • admin

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