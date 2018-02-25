Олимпийская сборная атлетов России по хоккею завоевала золотые медали на Олимпиаде в Пхёнчхане

В заключительный олимпийский день разыгрывался комплект золотых медалей по хоккею. Сенсационно и впервые на Олимпиадах в финал пробилась сборная Германии, в финале их ждала Олимпийская сборная атлетов России, которая в свою очередь прогнозируемо дошла до финального матча.
Сборная Германии до финального матча неожидано одержала верх над такими хоккейными командами, как Канада (4-3) на стадии полуфинала и Швеции (3-4 ОТ) на стадии чертвертьфинала.
Путь российской сборной был куда более простым: на стадии четвертьфинала была обыграна норвежская сборная (6-1) в полуфинале чехи (3-0).
Финальный матч начался с осторожного хоккея от обоих коллективов. Лишь за 0.5 секунд до первого перерыва защитник питерского СКА и сборной России — Вячеслав Войнов с передачи Никиты Гусева и Кирилла Капризова меняет счет на табло в пользу своей сборной 1-0.
Во втором периоде Феликс Шюц сравнивает счет 1-1 на табло было зафиксировано время 09:32.
Третий период начался очень осторожно особо ни у кого не было 100% шансов. Лишь на 14 минуте Никита Гусев хитрым броском с рикошетом от маски голкипера немецкой сборной выводит свою команду вперед 2-1. Прошло всего 10 секунд и счет вновь становится ровным 22-летний Доминик Кахун сравнивает счет 2-2.
На табло было 16:44 когда Ёнас Мюллер выводит свою сборную вперед 3-2. До конца матча оставалось чуть более 3 минут, неаккуратные действия Сергея Калинина приводят к тому, что его удаляют за подножку. Тренер Олимпиской сборной атлетов России Олег Знарок играя по принципу «или пан, или пропал» меняет голкипера на 5 полевого игрока. Активные действия российских хоккеистов в меньшинстве и с пустыми воротами приводят к тому, что Никита Гусев сравнивает счет за 56 секунд до окончания третьего периода.
Звучит сирена означающая определение победителя в овертайме.
Овертайм проводился до первой заброшенной шайбы, а его продолжительность была 20 минут. Команды свели к минимуму ошибки в защите, однако за игру высоко поднятой клюшкой судья из США Лемелин удаляет Патрика Раймера на 2 минуты. Прошло 29 секунд и Кирилл Капризов точным щелчком меняет счет 4-3 и тем самым приносит российской сборной золотые медали. Серебро — Германия, бронза — Канада.
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