Приобретаем новогоднее дерево в Гомеле

Приобретаем новогоднее дерево в ГомелеЕжегодно Гомельская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений, связанных с массовой заготовкой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами новогодних деревьев хвойных пород.

Новогоднее дерево к празднику каждый может приобрести на специ-альных елочных базарах, организованных как лесхозами, так и предпринимателями или непосредственно в лесничествах. Для заготовителей установлен определенный порядок вырубки новогодних деревьев на территории лесного фонда.

Согласно Правилам заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществления лесопользования, утвержденным постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 20.03.2001 № 4, заготовка новогодних деревьев хвойных пород, в том числе новогодних елок, осуществляется:

  1. — на специально созданных плантациях;
  2. — при проведении рубок ухода в лесах из числа деревьев, вырубаемых в соответствии с лесоводственными требованиями;
  3. — в порядке расчистки трасс, просек, полос отвода, линий электропередач, на лесосеках главного пользования и сплошных санитарных рубок, если на данных лесосеках подрост не подлежит сохранению.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в промысло-вых целях осуществляют заготовку новогодних деревьев хвойных пород только на основании лесного билета в пределах предоставленных им участков лесного фонда.

В соответствии с КоАП Республики Беларусь за уничтожение, изъятие либо повреждение деревьев и кустарников в лесах первой группы лесного фонда, а также древесно-кустарниковой растительности (насаждений), не входящих в лесной фонд, на граждан может быть наложен штраф в размере от 5 до 50 базовых величин, на индивидуальных предпринимателей – от 20 до 200, а на юридическое лицо – от 50 до 300 базовых величин. В остальных лесах лесного фонда за аналогичные правонарушения предусмотрены штрафы до 30 базовых величин для граждан, для индивидуальных предпринимателей от 10 до 150, а на юридическое лицо – от 50 до 300.
Кроме того, за каждое срубленное новогоднее дерево диаметром у пня до 12 см виновные обязаны будут возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере от 0,1 до 0,2 базовой величины, в зависимости от места совершения нарушения, а также стоимость самого дерева при невозможности его изъятия – 1 базовую величину.
В период заготовки новогодних деревьев сотрудники Гомельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира проведут совместные полевые контрольные мероприятия с другими природоохранными структурами и МВД, направленные на предупреждение, выявление и пресечение фактов незаконных порубок.

Помните, что предполагаемая сиюминутная и сомнительная выгода может обернуться существенными материальными затратами и, несомненно, омрачить предпраздничное настроение.

Берегите природу!
  • 23 декабря 2016, 12:21
  • admin

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