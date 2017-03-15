Тема очередного заседания «Просто научного кафе» - «Что такое ГМО и с чем их едят?»

23 марта в 18.00 в Гомельской областной библиотеке состоится очередное заседание «Просто научного кафе». Тема заседания: «Что такое ГМО и с чем их едят?»
В большинстве стран использование ГМ-продуктов разрешено, хотя в некоторых есть существенные ограничения. Отношение в обществе к ГМО неоднозначное. По некоторым данным, лишь 5% европейцев положительно относятся к ГМ-продуктам, а большинство считают эти продукты вредными для здоровья человека. Научный мир тоже не пришёл к согласию по этому вопросу, хотя на изменение общественного мнения брошены самые авторитетные силы – более 100 нобелевских лауреатов (в том числе медиков и биологов) подписали письмо с призывом к мировому сообществу прекратить борьбу с распространением ГМ-продуктов.
На заседании разберемся:
— Как создаются ГМО?
— ГМО: вред или польза?
— В каких продуктах есть ГМО?
Эксперты «Просто научного кафе»:
— Плескачевский Юрий Михайлович, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь
— Гончаренко Григорий Григорьевич, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор биологических наук, руководитель Научно-педагогической школы «Популяционная и эволюционная генетика», заведующий кафедрой зоологии, физиологии и генетики ГГУ имени Ф.Скорины
— Падутов Владимир Евгеньевич, доктор биологических наук. член-корреспондент НАН Беларуси, заведующий лабораторией генетики и биотехнологии Института леса НАН Беларуси.
В роли лектора – ученый секретарь библиотеки Юрий Максименко.
Приглашаем всех, кого интересует эта тема!
По вопросам участия просим обращаться к координаторам проекта «Просто научное кафе»:
Анастасия Короткевич +375 (44) 741-62-37
Юрий Максименко +375 (29) 368-32-37
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