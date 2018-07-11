Уникальные показы спектакля Купаловского театра «Радзіва «Прудок» прошли на Полесье

7 июля Национальный академический театр имени Янки Купалы отправился в необычное турне. При поддержке velcom в полесских Калинковичах состоялись эксклюзивные показы спектакля «Радзіва «Прудок». Одна из наиболее ярких премьер текущего театрального сезона была продемонстрирована в 20 километрах от деревни Прудок, которую сделал знаменитой писатель Андрусь Горват.
Для Купаловского театра гастроли по белорусских городах – событие уникальное. Но 7 июля актеры Михаил Зуй, Дмитрий Есеневич и Светлана Аникей и режиссер Роман Подоляко приехали с показом постановки «Радзіва «Прудок» на Полесье в Калинковичи ¬– в знак уважения к бывшему сотруднику театра и своему другу Андрусю Горвату, с дневниковых записей которого и началась история сначала книги, а потом и спектакля.
Постановка создана при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь. Генеральным партнером выступает компания velcom. Благодаря ее помощи спектакль «Радзіва «Прудок» и приехал в Калинковичи. А перед показом актерский и авторский коллектив заехал в Мозырь: на встречу с представителями СМИ, которая проходила в культурном пространстве «Даліна анёлаў».
«Сегодняшний показ для нас ¬– создателей спектакля, актеров, которые в нем играют, ¬– был не менее волнующим событием, чем премьера: мы представили воплощенные нами образы прудковцев перед их реальными прототипами, на «малой родине» Андруся Горвата. Но и созданная им книга, и наш спектакль по ней очень искренние и настоящие – такие же, как люди, о которых писал Андрусь, как их жизнь и мысли. И мы искренне благодарны каждому зрителю за сердечный прием, внимание и вдохновение», – отметил на встрече режиссер спектакля Роман Подоляко.
«Спектакль «Радзіва «Прудок» для компании velcom – не просто один из ряда интересных культурных проектов, которые мы поддерживаем. Это очень близкая нам история, которая началась еще в 2017 году с презентации книги Андруся Горвата в проекте MOVABOX. В январе 2018 года на фестивале мобильного кино velcom Smartfilm был отмечен фильм «Ягор», который по мотивам «Радзіва «Прудок» снял Роман Подоляко. Мы с радостью помогли Купаловскому театру создать спектакль, который стал настоящим театральным событием. И вместе со зрителями в Калинковичах нам было очень интересно посмотреть, как постановка, созданная по книге Горвата, зазвучала по-новому, ощутив под ногами родную для ее автора полесскую землю», – отметил руководитель группы по корпоративной социальной ответственности компании velcom Виктор Поздняков.
«Интересно наблюдать, как то, что существовало в одном виде, вдруг начинает существовать на каком-то новом уровне: заброшенная деревенская изба становится домом, бывший монастырь – культурным пространством, заметки в дневнике – книгой, а книга – спектаклем. С одной стороны, немного непривычно, что что-то, созданное тобой, начинает жить самостоятельной жизнью. А с другой, радостно – ведь жизнь должна продолжаться», – поделился впечатлениями автор книги «Радзіва «Прудок» Андрусь Горват.
Калинковичи – город для «обитателей» книги Горвата (а значит, и для ее читателей) знаковый: именно отсюда начинается для прудковцев «цивилизация», именно здесь живет многочисленная родня автора «Радзіва». И даже тётка Дуня на зиму уезжает из Прудка именно сюда. Поэтому идея показать спектакль «Радзіва «Прудок» на родине Андруся Горвата воплотилась в действительность тоже в Калинковичах, на сцене одноименного ДК. Почетными гостями калинковичской премьеры «Радзіва «Прудок» стали герои первоисточника – простые прудковцы, хорошо знакомые каждому, кто хоть раз листал страницы литературного дневника Андруся Горвата.
Вместе с главными героями книги «Радзіва «Прудок». Дзённік» следить за историей минского журналиста, который решил изменить свою жизнь и уехать на Полесье в деревню Прудок, чтобы восстановить дом своего деда, могли все желающие: показ спектакля был бесплатным.
Несмотря на то, что постановка спектакля по дневниковым записям задумывалась как эксперимент, первые показы в Минске пользовались таким успехом, что Купаловский театр решил включить «Радзіва «Прудок» в постоянный репертуар. Следующая возможность увидеть спектакль у зрителей будет уже в начале осени: показы состоятся на камерной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы 16, 20 и 30 сентября. Билеты поступят в продажу в ближайшее время. Приобрести их можно будет в кассах театра или онлайн. Узнать больше о показе и следить за новостями проекта можно на сайтах velcom.by и kupalauski.by.
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