В Гомеле пройдет музыкальный фестиваль Ballantine’s True Music

В Гомеле пройдет музыкальный фестиваль Ballantine’s True Music

Грандиозный республиканский рок-фестиваль Ballantine’s True Music стартует в Гомеле 28 октября в клубе Немо (ул. Набережная, 2/1).

Мероприятие придется по вкусу даже самому искушенному меломану и обязательно покорит сердца горожан.

Организаторы подготовили для гостей ряд увлекательных активностей, которые сделают их вечер насыщенным и незабываемым. Вниманием пользователей Instagram завладеет фотозона, оформленная под студию звукозаписи. Любители «острых» ощущений смогут сделать себе временную татуировку с символикой фестиваля. Азартным гостям стоит попробовать свои силы в настольных играх и розыгрыше памятных сувениров.

Не менее насыщенной будет и музыкальная программа — горожан порадует трибьют на Red Hot Chili Peppers.

Вход на мероприятие – свободный! Начало мероприятия – 20.00.

Еще больше интересной информации можно найти на официальном сайте мероприятия: ballantines.by/

Будь настоящим вместе с Ballantine’s!
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  • 25 октября 2016, 15:43
  • admin

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