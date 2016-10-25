Грандиозный республиканский рок-фестиваль Ballantine’s True Music стартует в Гомеле 28 октября в клубе Немо (ул. Набережная, 2/1).
Мероприятие придется по вкусу даже самому искушенному меломану и обязательно покорит сердца горожан.
Организаторы подготовили для гостей ряд увлекательных активностей, которые сделают их вечер насыщенным и незабываемым. Вниманием пользователей Instagram завладеет фотозона, оформленная под студию звукозаписи. Любители «острых» ощущений смогут сделать себе временную татуировку с символикой фестиваля. Азартным гостям стоит попробовать свои силы в настольных играх и розыгрыше памятных сувениров.
Не менее насыщенной будет и музыкальная программа — горожан порадует трибьют на Red Hot Chili Peppers.
Вход на мероприятие – свободный! Начало мероприятия – 20.00.
Еще больше интересной информации можно найти на официальном сайте мероприятия: ballantines.by/
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Блоги, Афиша Гомеля, В Гомеле пройдет музыкальный фестиваль Ballantine’s True Music
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