Впервые в Гомеле Шоу-рум дизайнерской одежды:
• Бренд TARAKANOVA
Особый мир образов коллекции TARAKANOVA осень-зима 2017/2018 под названием CODA складывается из многообразия оттенков черного, дополняющего белого, введения охристой гаммы и контрастности клетки, что является визитной карточкой бренда.
• Бренд UND
UNDASTAND PRODUCT [UND] — беларускi брэнд новага вулiчнага адзення. UNDASTAND з амерыканскага слэнгу перакладаецца як «разумей». Слоган брэнда «адзенне для тых, хто разумее». Спалучэнне моднага вулiчнага адзення з традыцыйнымi этнiчнымi вобразамi надае нашаму дызайну самабытнасць. Мы ўпэуненыя, што street style павiнен быць розным у розных краiнах: у ЗША свой, у Кiтаi свой, у Францыi свой. UNDASTAND PRODUCT гэта наш погляд на тое, як павiнен выглядаць street style у Беларусi.
• Бренд Letka
Белорусский бренд женской одежды. Каждое платье в единственном экземпляре. Пошив на заказ.
• Бренд DAVIDOVA
Дизайнер-Марина Давыдова(бренд DAVIDOVA) Член Белорусского Союза Дизайнеров. Лауреат, дипломант и обладатель Гран-при Международных конкурсов модельеров-дизайнеров. Участник выставки CPD г. Дюссельдорф, CPM(Москва).участник недели моды- BFW(Минск) и MRFW (Москва),HFW(Харбин. Китай) Концепция бренда: Стильный авторский дизайн одежды. Преобразование и выделка полотен, разработка авторских рисунков принтов, эксклюзивная ручная работа.
Одежда для активной, уверенной в себе женщины, главное для которой индивидуальность.
• Скипер Наталья, бренд SKIPPER DESIGN, дизайнерская женская одежда.
«Мы воплощаем в жизнь мечту многих девушек – быть красивой, яркой и уверенной в себе в любой ситуации.
Мы создаем одежду для девушек, которые не сидят на месте, они постоянно в движении, в поиске чего-то нового, они идут только вперед, стремятся к лучшему, верят в себя и никогда не сдаются».
Особенностями бренда являются:
— использование принтов;
— присутствие декора;
— безупречная посадка;
— вдохновение винтажной модой;
— хорошее настроение в каждой модели.
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