Выставка фоторабот Елены Китаевой «Заходзьце ў храм зялёна-белы…» откроется в областной библиотеке

Выставка фоторабот Елены Китаевой «Заходзьце ў храм зялёна-белы…» откроется в Гомельской областной библиотеке
18 августа 2017 в 16.00 в фойе 3го этажа.
Информация об авторе:
Фотограф Елена Китаева родилась и живёт в Гомеле. Первые снимки были сделаны в Крыму. Но, как призналась фотограф, оказалось, что родная природа по красоте не уступает крымским пейзажам. В работах Елены Китаевой природа сияет сочностью и пестротой красок, от них исходит радостное и позитивное мироощущение. Именно за это фотографии Елены заслужили признание и высокую оценку не только зрителей, но и компетентного жюри высокого регионального уровня. За 9 лет занятия любимым делом Китаева многократно становилась призёром различных творческих соревнований. Во всех фотосостязаниях Елена занимала призовые места, увозя домой ценные призы.
Фотовыставка Елены Китаевой позволит каждому взглянуть на окружающий мир в необычном ракурсе, под новым углом, поможет проникнуться красотой и ещё серьезнее задуматься о назначении человека в этом удивительном мире.
Контактные телефоны: (0232) 33-90-65, +375-29-174-93-89
E-mail: chitzal@goub.org
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