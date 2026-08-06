В Гомеле пройдет турнир по воркауту 8 августа 2026

8 августа на базе средней школы № 45 состоится турнир по воркауту. Соревнования соберут участников разных возрастов, которые продемонстрируют свою силу, выносливость и мастерство в упражнениях на турниках и брусьях.
Начало турнира запланировано на 10:00. Принять участие смогут как опытные спортсмены, так и любители уличной гимнастики.
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