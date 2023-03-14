Временное отключение светофора на перекрестке Советской и улицы Дынды в Гомеле

Водителей и пешеходов информируем, что до 17:00 сегодня светофор на перекрестке Советской с улицей Дынды в Гомеле будет недоступен из-за проведения ремонтных работ. Водителей просят соблюдать дорожные знаки и быть более внимательными на данном перекрестке. Об этом сообщает телеграм-канал «СМЭП Гомель»
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