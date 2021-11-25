Яндекс.Еда в Гомеле: как заказать и как стать курьером

Вслед за Минском приложение Яндекс.Еда стало доступно в Гомеле. Теперь в городе можно заказать готовые блюда домой или в офис — даже из тех ресторанов и кафе, где нет собственной доставки.
К сервису уже подключились ключевые рестораны Гомеля, среди которых Robin Food, “Солянка”, Le Cafe, “Пельместо”, а также крупные сети McDonald’s, KFC и Burger King. Список партнеров будет пополняться, а вместе с ним — расти разнообразие блюд, доступных для заказа.
В Яндекс.Еде время доставки с момента заказа до момента, когда доставщик звонит в дверь, составляет в среднем 30 минут, чтобы еда приехала горячей и сохранила аппетитный вид.
Доставка первого заказа для пользователя будет бесплатной, а для следующих — стоимость начинается от 3 рублей. Оплатить заказ можно банковской картой, привязанной к аккаунту в приложении.
Оформить заказ можно через приложение в App Store и Google Play, а также на сайте Яндекс.Еды.
Как сделать заказ в Яндекс.Еде в Гомеле?
Для этого необходимо скачать приложение Яндекс.Еда либо Яндекс.Go (бывшее приложение Яндекс.Такси):
После загрузки приложения появиться возможность указать адрес доставки, привязать карту и совершить заказ еды в подключенных к приложению ресторанах.
Как стать курьером Яндекс.Еда в Гомеле
Для того чтобы необходимо заполнить анкету на сайте Яндекса (ссылка):
Согласно данным от курьеров Яндекс.Еда в Минске средняя заработная плата курьера, при 8-часовом рабочем дне 5 дней в неделю составляет 700-900 белорусских рублей.
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