8 декабря 2016 года ГУ «Центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа» организует II областной конкурс красоты и грации «Миссис Гомель – 2016». Его участницами станут счастливые обладательницы статуса жен и матерей. Конкурс проводится в Гомеле уже во второй раз и вызвал большой интерес среди жителей области самых разных возрастов.
Задача конкурса – показать всю красоту и женственность матерей нашей области, их творческие способности и умение представить себя.
Цель данного конкурса – пропаганда семейных ценностей и материнства, создание современных эталонов подражания для женщин.
В финале конкурса соберутся 15 замужних, успешных, социально активных, красивых женщин. Им предстоит выйти на сцену Гомельского областного драматического театра со своими детьми, рассказать о своей семье, показать свои способности, преодолеть страх и волнение, чтобы в очередной раз доказать себе и другим, что женщина в семье может и должна чувствовать себя прекрасной!
В программу праздничного мероприятия включены показы одежды белорусских дизайнеров, брендовых производителей для прекрасных мам и их детей, танцевальный номер участниц, а также выступление артистов. Ведущими данного мероприятия станут столичные гости: Артем и Ольга Рыбакины. В жюри мероприятия приглашены руководители предприятий партнеров конкурса – Руслан Сороковой и Сергей Комков, Александр и Ксения Анаприенко, а также член союза дизайнеров, постоянный участник Недель моды в Москве и Минске — дизайнер Иван Айплатов. Стилист конкурса красоты «Мисс Беларусь» — Алексадр Киринюк, обладательница титула «Миссис Беларусь-2014» Юлия Перегудова. Председатель жюри – Первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи, начальник управления культуры – Пыркова Ирина Васильевна.
Генеральным партнером конкурса выступит флагман белоруской ювелирной промышленности — ОАО «Гомельское ПО «Кристалл». Специальным партнером – компания «Александр и Ксения» — оптовый поставщик продуктов питания. Партнер конкурса — одно из старейших и крупнейших предприятий легкой промышленности Республики Беларусь — ОАО «8 Марта».
Также партнерами мероприятия станут: магазин чистоты и красоты «Косметичка», спа-салон «Клеопатра», ОАО «Коминтерн», студия стиля Вероники Ходот «Make up faces», французская косметика Yves Rocher, ОО БРСМ, частная стоматологическая клиника «Ю-Дент».
По итогу конкурса определятся финалистки в номинациях: «Миссис Гомель – 2016», «I-Вице-Миссис», «II Вице-Миссис», «Миссис зрительских симпатий» и «Миссис-Улыбка», «Миссис-Фитнес» и специальная номинация от гостя мероприятия, известного белорусского дизайнера – Апти Эзиева. Победительница конкурса «Миссис Гомель – 2016» получит от генерального партнера конкурса ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» серьги из красного золота с цветными бриллиантами из новой коллекции «ACCENT». Также от специального партнера мероприятия компании «Александр и Ксения» победительница удостоится денежного подарка в размере 5000 белорусских деноминированных рублей. И конечно же получит титул самой красивой мамы и жены Гомельщины и корону победительницы.
Вечеринка для участниц конкурса, организаторов и гостей пройдет в караоке клуб «Arena Hall», в программе: показ белья, танцевально-развлекательное шоу.
Информационные партнеры: «Телерадиокомпания Гомель», газета «Гомельские ведомости», газета «Гомельская правда», белорусский портал «Tut.by», информационный портал «Onliner.by». Генеральным информационным партнером выступит «Первый городской телеканал», в эфире которого будет показана телеверсия конкурса.
Использование материалов сайта livegomel.com разрешается при условии установки ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на livegomel.com * - администрация сайта не несет ответственности за публикацию новостей, добавленных пользователями
Блоги, Новости Гомеля, II областной конкурс красоты и грации «Миссис Гомель – 2016»
Комментарии (0)RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.