Уму постижимо. В Гомеле чествовали талантливых школьников и юниоров

Премии и стипендии Гомельского горисполкома вручены юным интеллектуалам — победителям и призёрам республиканских предметных олимпиад, а также спортсменам-юниорам, показавшим высокие результаты на престижных белорусских и международных состязаниях.
Чествование проводилось в восьмой раз, по традиции — в преддверии последнего звонка. С момента основания премии её обладателями стали 265 юных гомельчан, в нынешнем году наградили сорок олимпиадников и пятерых спортсменов.
Гомельчане проявили себя в математике, физике, информатике, белорусском и иностранных языках, включая китайский, обществоведении, биологии, химии, географии, астрономии, истории и трудовом обучении. Более десятка награждённых — выпускники 2018 года. Благодаря успехам в олимпиадном движении перед ними открыты двери заглавных вузов страны.
Мэр Гомеля Пётр Кириченко вручает сертификат Светлане Гридиной, воспитаннице ДЮСШ №2, победителю первенства Беларуси по настольному теннису.
— Своими успехами вы прославляете не только себя, но и родной город, область, страну. Не останавливайтесь на достигнутом и не самоуспокаивайтесь, ведь всё получается у тех, кто много трудится. Следуйте этому принципу, тогда вы всего добьётесь в жизни, — дал ребятам напутствие мэр Гомеля Пётр Кириченко.
Слова благодарности прозвучали в адрес педагогов учреждений образования, не жалевших служебного и личного времени на занятия с юными талантами.
По итогам 2017-2018 учебного года лучшим среди учреждений образования в развитии олимпиадного движения признан Гомельский городской лицей №1, подготовивший шесть дипломантов заключительного этапа республиканской олимпиады. Памятный знак из рук председателя горсовета Николая Ковалевича получила директор лицея Татьяна Чаплинская.
Комментарии (0)RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.