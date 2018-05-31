Уму постижимо. В Гомеле чествовали талантливых школьников и юниоров

Уму постижимо. В Гомеле чествовали талантливых школьников и юниоров

Премии и стипендии Гомельского горисполкома вручены юным интеллектуалам — победителям и призёрам республиканских предметных олимпиад, а также спортсменам-юниорам, показав­шим высокие результаты на пре­стижных белорусских и междуна­родных состязаниях.

Чествование проводилось в вось­мой раз, по традиции — в преддве­рии последнего звонка. С момен­та основания премии её обладате­лями стали 265 юных гомельчан, в нынешнем году наградили сорок олимпиадников и пятерых спортсменов.

Уму постижимо. В Гомеле чествовали талантливых школьников и юниоров

Гомельчане проявили себя в математике, физике, информатике, белорусском и иностранных язы­ках, включая китайский, общество­ведении, биологии, химии, геогра­фии, астрономии, истории и тру­довом обучении. Более десятка награждённых — выпускники 2018 года. Благодаря успехам в олимпи­адном движении перед ними откры­ты двери заглавных вузов страны.

Светлана Гридина - настольный теннис Гомель

Мэр Гомеля Пётр Кириченко вручает сертификат Светлане Гридиной, воспитаннице ДЮСШ №2, победителю первенства Беларуси по настольному теннису.

— Своими успехами вы про­славляете не только себя, но и род­ной город, область, страну. Не оста­навливайтесь на достигнутом и не самоуспокаивайтесь, ведь всё полу­чается у тех, кто много трудится. Следуйте этому принципу, тогда вы всего добьётесь в жизни, — дал ребятам напутствие мэр Гомеля Пётр Кириченко.

Уму постижимо. В Гомеле чествовали талантливых школьников и юниоров

Слова благодарности прозвучали в адрес педагогов учреждений обра­зования, не жалевших служебного и личного времени на занятия с юны­ми талантами.

Уму постижимо. В Гомеле чествовали талантливых школьников и юниоров

Уму постижимо. В Гомеле чествовали талантливых школьников и юниоров

По итогам 2017-2018 учебно­го года лучшим среди учреждений образования в развитии олимпиад­ного движения признан Гомельский городской лицей №1, подготовив­ший шесть дипломантов заключи­тельного этапа республиканской олимпиады. Памятный знак из рук председателя горсовета Николая Ковалевича получила директор лицея Татьяна Чаплинская.

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