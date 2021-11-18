Алек Болдуин виновен в смерти талантливого режиссёра или это стечение обстоятельств?

Вестерн “Ржавчина” еще не вышел на экраны, но уже стал популярен из-за трагического происшествия. Галина Хатчинс — оператор картины — погибла на съемках.
Что произошло?
Продюсером фильма и главным героем выступает Алек Болдуин. 21 октября съемочная группа работала на ранчо в Нью-Мексико над сценой, где знаменитый актер стрелял из бутафорского пистолета. В результате выстрела были ранены режиссёр Джоэл Соус и оператор Галина Хатчинс. За жизнь последней боролись врачи, но спасти не удалось. Соусу повезло больше, осколки пули задели ключицу, но ранение оказалось не смертельным.
Кто виновен в гибели?
Los Angeles Times сообщает, что правила безопасности были нарушены. Сам реквизит давал несколько раз осечку, но мер предпринято не было.
Несколько операторов отказались от работы в кинокартине незадолго до случившегося по причине безответственного отношения к безопасности. Они утверждают, что оружие не осматривалось перед использованием, а также не соблюдались санитарные нормы, нормы охраны труда и прочее. Один из ушедших членов команды неоднократно акцентировал внимание на этом.
Возникли споры о характеристике патрона. Представители кинозвезды говорят, что он был холостым, а пиротехники из профсоюза технических работников — боевым.
Rust Movie Production, занимавшаяся производством кинокартины, приостановило создание вестерна до результатов внутренней проверки.
Реакция киноиндустрии
Трагические стечения обстоятельств всегда подталкивали к улучшению условий труда и усилению мер безопасности на площадках. Гильдия режиссёров обновила свои инструкции и организовала горячую линию. Их примеру последовала и Гильдия киноактеров.
Комментарии голливудских звезд.
Сам виновник инцидента переживает, способствует расследованию и поддерживает семью погибшей. “Мое сердце разбито”, — пишет он.
Родственники Брэндона Ли, пережившие аналогичную утрату, соболезнуют, утверждая, что на съемках никто не должен умирать.
Джеймс Ганн, известный по “Стражам Галактики”, каждый раз беспокоится о своих подопечных и делает все, чтобы они не пострадали. Молится за Галину и ее близких.
Элайджа Вуд был в ужасе от подобных новостей.
Джо Манганьелло отзывался о Галине, как о талантливом и отличном человеке. Это шок для него, ведь у них был совместный проект — “Макс Фист”.
Большинство коллег шокированы и не находят слов утешения.
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