Эксперты назвали причины роста цен на биткоин

«Сейчас цена криптовалют продолжает расти, что является следствием повышенного интереса к ним со стороны институциональных инвесторов, – сказал основатель криптовалютного хедж-фонда JacobsBrothers Стивен Ю. – По нашим оценкам, доля компаний, в которые инвестируют институциональные инвесторы, составляет около трети всех транзакций с криптовалютами. В общей сложности крупные компании и инвестиционные фонды купили криптовалют на $2,5 млрд.».
«На прошлой неделе стало известно, что Европейский центробанк намерен создать специальный отдел, занимающийся изучением влияния цифровых валют на финансовую систему на территории Европейского союза. Также мы ожидаем, что в ближайшем будущем количество криптовалют в обращении увеличится. Согласно результатам нашего исследования, в 2018 году в мире было произведено около 10 млн транзакций на общую сумму $20 млрд», – добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что криптовалюта Bitcoin Gold появилась на бирже Bitfinex. Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех подписывайтесь на обновления нашего сайта.
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