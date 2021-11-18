Как выбрать входную дверь для дома?

Первое, что нужно сделать, когда вы приступаете к поиску новой входной двери, — это, конечно же, понять, каков стиль вашего дома. Этот стиль должен очень хорошо сочетаться с вашей новой дверью.
Кроме того, вы должны учитывать следующее:
- Какого размера должна быть ваша дверь?
- Должно ли быть в вашей двери стекло?
- Должна ли она открываться внутрь или наружу?
- Она будет расположена справа или слева?
- Будет ли она каким-либо образом визуально выделяться?
Многие потребители выбирают классические двери белого цвета или «под дерево». Если вы хотите немного выделиться, вы можете выбрать входную дверь в озорном альтернативном цвете. Если у вас желтый кирпич, отлично будет смотреться темно-красная или темно-зеленая входная дверь.
Но подумайте хорошенько. Это должен быть цвет, который не надоест вам буквально через несколько лет. Не стесняйтесь прогуляться по своему району и почерпнуть вдохновение из других домов, прежде чем принять решение. Это поможет вам понять, каким должен быть внешний вид вашего дома.
Правое или левое расположение петель двери?
Тем не менее, возьмите отправную точку в существующей двери. Если она висит слева, ваша новая дверь должна быть расположена так же, а не наоборот.
Однако вы можете легко изменить это, если считаете, что такой вариант для вас не оптимален. Может быть, вас давно раздражала ваша правая входная дверь? Теперь у вас есть возможность заменить ее на левостороннюю модель.
Способ открытия двери: наружу или внутрь?
То же самое и при принятии решения, какой способ открывания выбрать: наружный или внутренний. Если у вас небольшая прихожая, дверь, открывающаяся наружу, даст вам значительно больше пространства в прихожей.
Однако, если у вас очень маленькая площадка перед дверью, будет разумным остановить выбор на внутреннем способе открытия, чтобы вам больше не приходилось спускаться на землю, когда нужно открыть дверь. Подумайте, прежде чем принимать решение.
Однако обратите внимание, что в некоторых домах есть правила относительно того, должны ли двери выходить внутрь, наружу, открываться влево или вправо. Особенно это касается памятников архитектуры или таунхаусов, где есть существуют определенные уставы по внешнему виду.
Качество и долговечность часто связаны
Выбирая новую входную дверь, имейте в виду, что дешевые двери — не всегда хороши.
За хорошее качество придется переплатить, но хорошее качество окупается. Особенно, если речь идет о входной двери, которой вы постоянно пользуетесь, каждый божий день. Поэтому выбирайте надежную дверь.
Посоветуйтесь с мастером, который имеет дело с дверями. Он сможет быстро подсказать вам, какие двери являются лучшими.
Прежде чем купить дверь, нужно ее тщательно измерить.
Вам понадобятся следующие параметры:
- Ширина и высота дверного проема, т.е. измерить параметры внутри отверстия кладки, от стены до стены (измерение по горизонтали) и от пола до верха (измерение по вертикали).
- Высота и ширина дверной коробки. Рама — это деревянная конструкция, которая находится внутри дверного проема. Каркас должен соответствовать толщине стены — плюс / минус 5 мм. Расстояние до стены и пола всегда должно составлять 12 мм.
- Высота и ширина рамок. Это изделия из дерева, которые крепятся на стене вокруг двери.
- Высота и ширина существующей двери.
Как найти новую входную дверь?
Когда вам нужно купить новую дверь, полезно ознакомиться с выбором и их опциями. В Интернете вы можете найти множество веб-сайтов дилеров и производителей дверей, где вы можете ознакомиться с широким выбором различных дверей.
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