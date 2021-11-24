Продажи электромобиля Nissan Leaf увеличились в 3 квартале 2021 года

Nissan сообщает о продажах 188 289 автомобилей в третьем квартале 2021 года (снижение на 7,6% по сравнению с прошлым годом) в США, однако продажи полностью электрического LEAF выросли на 22% и составили 2 345 единиц. LEAF составляет около 1,2% от объема продаж Nissan (3,9% легковых автомобилей).
Как видно из приведенного ниже графика, несмотря на рост в годовом исчислении, Nissan LEAF отметил один из своих худших кварталов:
За девять месяцев этого года продажи Nissan LEAF составили 10 074 электромобилей (рост на 105% по сравнению с прошлым годом). Совокупный результат продаж составляет 161 545 автомобилей.
Стоимость на Ниссан Лиф 2022 года гораздо более привлекательны, чем раньше, поскольку производитель снизил цены MSRP (рекомендованная производителем розничная цена).
К 2030 году Nissan намерен увеличить долю полностью электрических автомобилей в общем объеме до 40%, но для этого потребуется успешный запуск предстоящей модели Ariya, а также нескольких пока нераскрытых BEV.
Новая модель Ariya, вероятно, будет представлена в 2022 году, но она задерживается даже в Японии.
Только время покажет, сможет ли Nissan вернуть себе некогда лидирующие позиции на рынке электрических автомобилей. Из-за позднего появления последующих моделей LEAF и отсутствия права на федеральную налоговую льготу в размере 7500 долларов США, сейчас ситуация намного сложнее, чем десять лет назад, когда у LEAF не было конкурентов в основном сегменте.
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