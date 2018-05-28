Демьяна Бедного или Никольская? Улице в Гомеле хотят вернуть дореволюционное название

Улица Демьяна Бедного известна гомельчанам двумя ориентирами – здесь расположены Никольская церковь и областной наркологический диспансер. В начале XX века любой местный знал Никольскую улицу, которая начала формироваться от одноименного храма и от него же получила название.
После прихода к власти большевиков, во второй половине 1920-х годов, многие улицы были переименованы в честь известных революционеров и революционных событий. Никольская получила имя Демьяна Бедного. Нетрудно догадаться, почему. Поэт выступал против религии в любых её проявлениях. По случаю сноса Храма Христа Спасителя в Москве писал: «Под ломами рабочих превращается в сор безобразнейший храм, нестерпимый позор». Можно поспорить по поводу художественного качества этих и подобных строк, но тенденции того времени в них хорошо прослеживаются.
Гомельскую Никольскую церковь тоже хотели снести, правда, сложилось иначе – в 1929 году храм закрыли. Во время Великой Отечественной войны он возобновил работу и продолжает принимать прихожан до сих пор. В 1994 году возле церкви возник одноименный мужской монастырь. Сегодня духовенство храма и монастыря вместе с прихожанами выступают за возвращение исторической справедливости, предлагая властям вернуть улице Демьяна Бедного прежнее название – Никольская.
Комментарии (0)RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.