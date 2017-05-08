Конкурс красоты и спорта «Мисс Тонус+ 2017»: дорога к финалу

В прошлом материале
вы немного познакомились с участницами конкурса «Мисс Тонус+ 2017». А в этом вас ждёт отчёт о том, как проходил кастинг, все ли девочки справились с приготовлением блюд, насколько сложным оказался спортивный этап и самый главный вопрос – кто лидирует на данный момент?
Итак, начнём сначала. Для участия в конкурсе всем желающим девушкам необходимо было отправить свою анкету с данными, возрастом (от 18 до 30 лет), параметрами и ответами на вопросы: Почему Вы решили участвовать в конкурсе? и Почему победить должны именно Вы? Также важными условиями отбора были: отсутствие вредных привычек, спортивное телосложение девушек, свободное время для подготовки к конкурсу и прохождения конкурсных испытаний.
28 девушек прислали анкеты и решили испытать свои возможности и проявить себя. Затем среди этого количества девочек было запущено интернет-голосование. Наибольшее количество голосов посчастливилось набрать Екатерине Кондратьевой. Она автоматически стала участницей конкурса и тем самым избежала этапа кастинга. А вот остальным 27 девочкам пришлось проходить кастинг, членами жюри которого были персональный тренер в фитнес-центре «Тонус плюс» Анастасия Шукова и свадебный организатор Анастасия Лакутко. Перед двумя Анастасиями стояла нелёгкая задача: из 27 выбрать 6 девочек самых харизматичных, спортивных, обаятельных и уверенных в себе. Таким образом, ими стали: Анастасия Лазбекина, Полина Голомазова, Анжелика Гусакова, Диана Дементюк, Елена Лебедева и Ольга Роскач.
Следующим испытанием для наших участниц стал интеллектуальный конкурс, который был подготовлен командой квест-проекта «Выйти из комнаты». Девочкам нужно было собрать свою команду из смышлёных друзей, чтобы разгадать загадки и шифры. Сложность заключалась в том, что разгадывать надо было на время, а шифры были непростые. На минутку представьте себе: на скорость разобраться в шифре атбаш, в одном из наиболее древнейших шифров – шифре Цезаря, пытаться понять азбуку Морзе. Кто-то более быстро всё осмыслил, кому-то нужно было время для размышлений. Разгадав шифры, участницы поняли куда им нужно бежать дальше, для того, чтобы ответить на загадку. Добравшись до пункта назначения, девушкам нужно было дать правильный ответ и за него получить артефакт. Затем вместе с этим артефактом следовать дальше, на финиш, на квест-проект «Выйти из комнаты», где находится пристанище Амазонок. Быстрее всех с заданием справилась команда Екатерины Кондратьевой.
Следующий этап самый вкусный – кулинарный. Конкурс проходил в по-домашнему уютном месте: в усадьбе «Дом у реки», с потрясающим видом на одну из самых красивых рек Беларуси. Суть конкурса заключалась в приготовлении блюд здорового питания по специальной технологии от 'OlimpFood'. Каждой участнице нужно было приготовить два блюда: курица по-китайски с рисом и овсяный батончик мюсли. На готовку у каждой девочки был 1 час. В процессе приготовления, весь 13-ти часовой съёмочный день, вела непринуждённую и лёгкую беседу с участницами и помогала им готовить позитивная и очень располагающая к себе ведущая Катя Филипенко.
Не все девочки полностью соблюдали технологию, были и такие, кто привнёс в своё блюдо изюминку. Но были и те, кто строго готовил по рецепту, учитывая нужные граммы продуктов и их количество. Свои баллы жюри из 6 человек выставляли по 4 критериям: скорость, вкус, оформление и техническое соответствие. Победительницей в этом вкусном конкурсе стала Полина Голомазова.
В спортивном конкурсе участницы показали свою физическую подготовленность. Девочки отжимались, проявили серьёзную выдержку в статическом приседе и планке, показали «класс» на прыжках на скакалке. Бег на 100 метров проходил в парке – совместили спорт с весенней и солнечной прогулкой. Завершением этапа стала танцевальная импровизация. В данном конкурсе самой спортивной была названа Ольга Роскач.
Завершая материал об этапах соревнования конкурса красоты и спорта «Мисс Тонус+ 2017», нужно подвести результаты за 3 этапа:
1-е место между собой разделяют: Полина Голомазова, Елена Лебедева и Екатерина Кондратьева.
На 2-м месте расположилась Ольга Роскач.
3-е место у Анастасии Лазбекиной.
На 4-м месте – Диана Дементюк.
5-е место у Анжелики Гусаковой
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На данный момент, по итогам конкурсных этапов, сложно предугадать имя победительницы. Впереди у участниц выпускной вечер, на котором нас ждёт дефиле в купальниках и вечерних платьях, творческие номера, шоу программа и розыгрыш призов. А пока хочется пожелать девочкам быть уверенными в себе, оставаться в такой же отличной спортивной форме, пусть от конкурса останутся только яркие и положительные впечатления и успехов на пути к вашим целям!
АВТОР: Светлана КОВАЛЁВА
ФОТО: Наталия КЛИМОВИЧ
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