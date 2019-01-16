Саснович и Соболенко уверенно прошли в следующий раунд Australian Open 2019

Две белорусские теннисистки, выступающие на Открытом чемпионате Австралии по большому теннису в Мельбурне уверено прошли в следующий раунд турнира.
Поздно ночью, в 03:10 по белорусскому времени, Александра Саснович (WTA рейтинг 31) вышла на корт Australian Open против 20-ой сеянной турнира, эстонской теннисисткой Анетт Контавейт (WTA рейтинг 20). История личных встреч была не в пользу Александры (4 победы Анетт, 3 победы у Саснович). Матч продолжался 01:22 и завершился уверенной победой Александры 0-2 (3-6; 3-6). Александра подала 4 подачи на вылет, 5 двойных ошибок и сделала 4 брейка. В следующем раунде Александра встретиться с Анастасией Павлюченкой.
Арина Соболенко (WTA 11 позиция) не испытала сопротивления в матче против Кэти Бултер (97 строчка рейтинга WTA). Матч продолжался 1 час и 15 минут со счетом 2-0 (6-3; 6-4). Арина сделала 7 эйсов и сделала 3 брейка. В следующем раунде Арина встретиться Амандой Анисимовой (97 строчка WTA).
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